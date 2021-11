Presentata un’app che ricostruisce com’erano i Bronzi di Riace

CATANZARO – Si registrano 139 nuovi contagi in Calabria rispetto alle ultime 24 ore. Secondo quanto riportato dal bollettino odierno della regione, su un totale di 3.562 tamponi effettuati. Nessun morto nelle ultime 24 ore mentre le guarigioni sono 98. Nessun nuovo ricovero in Terapia intensiva né in reparto.

A livello provinciale, i nuovi casi rilevati sono così localizzati: 65 Reggio Calabria, 45 Cosenza, 25 Vibo Valentia, 4 Catanzaro, 0 Crotone.

In Calabria, ad oggi, le persone risultate positive al Coronavirus sono 89.752, su un totale di tamponi eseguiti di 1.358.162. I morti sono in tutto 1.466 mentre i guariti 84.549. Questi sono i dati relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 258 (12 in reparto, 2 in terapia intensiva, 244 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11541 (11381 guariti, 160 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1606 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1557 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27239 (26576 guariti, 663 deceduti).

– Crotone: casi attivi 232 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 221 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8623 (8507 guariti, 116 deceduti)

– Reggio Calabria: casi attivi 1255 (38 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1215 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30391 (29978 guariti, 413 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 295 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 288 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6897 (6793 guariti, 104 deceduti).