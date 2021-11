Maltratta e picchia l’ex anche in gravidanza: arrestato 39enne

CATANZARO – Ritorna lievemente a salire il numero dei positivi, rispetto a ieri si registrano in Calabria 150 nuovi contagi a fronte di 2.889 tamponi processati, sia rapidi che molecolari. Questo è quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che nelle ultime 24 ore registra anche 2 decessi, entrambi nella provincia di Reggio Calabria. Occhi puntati sui ricoveri, che calano rispetto a ieri: -4 in reparto e -1 in terapia intensiva.

I nuovi casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro 26, Cosenza 31, Crotone 24, Reggio 56, Vibo Valentia 13.

I casi provincia per provincia territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: casi attivi 197 (12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 182 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11515 (11357 guariti, 158 deceduti).

– Cosenza: casi attivi 1441 (36 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1401 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27131 (26473 guariti, 658 deceduti).

– Crotone: casi attivi 225 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 212 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8541 (8426 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria: casi attivi 1167 (41 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1126 in isolamento domiciliare); casi chiusi 30137 (29724 guariti, 413 deceduti).

– Vibo Valentia: casi attivi 399 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6706 (6602 guariti, 104 deceduti).