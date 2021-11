Pnrr: risorse idriche, bando da 313 milioni per ridurre la dispersione d’acqua

CATANZARO – Ha dato mandato ieri al Dipartimento della Protezione Civile regionale per la firma di alcune convenzioni con gli enti coinvolti nei finanziamenti pubblici, cosiddetti di aumento di resilienza, investimenti richiesti qualche anno fa da alcune amministrazioni locali per far fronte ai danni causati dalle alluvioni. “Come vado ripetendo dal giorno della mia proclamazione, la Calabria non può permettersi il lusso di lasciare per strada risorse – europee o nazionali – fondamentali per aiutare tante realtà in difficoltà, per accorciare il gap con le altre Regioni, per dare ai cittadini e alle imprese migliori servizi e una più adeguata assistenza”.

“Questa azione – ha sottolineato il presidente della Regione – fa riferimento a quanto stabilito dal governo nazionale con la legge di bilancio 2019-2021: con questa accelerazione i fondi arriveranno, dunque, entro fine anno. Si tratta complessivamente di 73 interventi per quasi 28 milioni di euro assegnati ai Comuni delle province calabresi. Adesso occorre spendere presto e bene queste risorse, portando a casa risultati concreti, e avviare un serio e lungo lavoro per mettere in sicurezza il territorio”.

Martedì incontro con i sindacati

Intanto prosegue la battaglia di Occhiuto sul fronte aeroporti e per questo ha convocato, per martedì, i segretari di Cgil, Cisl e Uil. L’incontro si terrà a Catanzaro, alla Cittadella, con i segretari generali Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo. L’incontro è stato reso noto dalla Cgil della Calabria con un post pubblicato sulla sua pagina facebook. Proprio ieri era stato Sposato a chiedere che il presidente Occhiuto incontrasse i segretari generali calabresi dei sindacati confederali. “Con Occhiuto – ha detto il segretario della Cgil commentando la convocazione dell’incontro – affronteremo da subito le varie emergenze calabresi, ad iniziare dal lavoro e dalla sanità”.