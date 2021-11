Piantagione di marijuana nascosta tra le mura di un fabbricato abbandonato

CATANZARO – Come ogni lunedì tornano a calare i contagi in Calabria con 129 nuovi positivi registrati nel bollettino del dipartimento salute della Regione a fronte di 2.889 tamponi processati, sia rapidi che molecolari. Nelle ultime 24 ore si registra una vittima a Vibo Valentia. Rimangono ancora sotto osservazione i ricoveri con un nuovo ingresso in area medica (114) con un calo in terapia intensiva (8). Sono 98 i nuovi guariti. Lievissimo calo del tasso di positività che si attesta al 4,47%.

Boom di casi in provincia di Reggio Calabria con 85 nuovi casi seguita da Vibo Valentia +23 e Crotone +15. Crollano i contagi nel cosentino con 7 nuovi positivi mentre Catanzaro non registra positivi.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.330.166. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 88.715 (+129) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 176 (12 in reparto, 4 in terapia intensiva, 160 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.510 (11.352 guariti, 158 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 1.429 (37 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1388 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.112 (26454 guariti, 658 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 226 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.516 (8401 guariti, 115 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.188 (45 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1.143 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 30.060 (29.649 guariti, 411 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 404 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 397 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6688 (6584 guariti, 104 deceduti).

L’Asp di Vibo Valentia comunica: “un soggetto positivo fuori regione trasferito nel Covid hotel di Caraffa (CZ) è deceduto il 01/11/2021 già comunicato e preso in carico dall’ASP di Catanzaro. Inoltre, in seguito a verifiche effettuate, si comunica un soggetto positivo, già guarito nel mese di ottobre 2021, recuperato dalle schede in archivio e registrato ieri su ISS e un soggetto positivo ancora in isolamento domiciliare diagnosticato il 03/11/2021”.