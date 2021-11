Sorpreso a passeggiare in paese con addosso droga: arrestato 35enne

CATANZARO – “I centri vaccinali continueranno a rimanere aperti e adesso con il presidente Occhiuto che è stato nominato commissario faremo una verifica. La volontà è mantenere sul territorio quanti più centri al fine di proseguire la campagna vaccinale”. Lo ha detto il dirigente generale della Protezione civile della regione Calabria, Fortunato Varone, delegato Covid 19 in merito alla situazione epidemiologica delle ultime settimane. Dalla bozza di monitoraggio dell’ISS la calabria resta classificato a rischio moderato come tutte le altre regioni italiane. Mentre l’incidenza nella regione è in ulteriore lieve risalita passando da 51,2 casi ogni 100mila abitanti, della settimana 22/28 ottobre, ai 52,2 casi di questa settimana.

La Calabria resta bianca

“La situazione in questo momento è che l’Rt è basso nella regione e, quindi, non comporta grossi rischi. I posti in terapia intensiva sono sotto soglia così come i posti di degenza ordinaria rimangono nei limiti di guardia. Anche per questa settimana, quindi, saremo in zona bianca“- continua Varone -. In merito alla copertura vaccinale il dirigente generale ha aggiunto che “ci sono alcune province che hanno superato il 90%, come Vibo Valentia, altre province sono sopra l’80%, solo la provincia di Reggio Calabria è sotto l’80%. Quindi la media regionale, tra primi vaccinati e Janssen, è superiore all’80%.

Le seconde dosi sono quasi tutte ormai completate, le terze dosi boster sono partite per over 60, fragili, e personale sanitario solo se dalla seconda somministrazione siano passati almeno 6 mesi. Adesso partiranno per quelle che hanno fatto il Janssen che sono circa 70mila persone e poi successivamente saranno allargate – conclude Varone – a tutti quanti. La percentuale di vaccinati è oltre l’80% di prime dosi, quindi rimane un 20% da vaccinare”.