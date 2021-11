Furti e danneggiamenti contro un’impresa edile, cinque arresti

SPILINGA (VV) – Sono definite gravi le condizioni di un uomo di 60 anni, originario di San Calogero, caduto, per cause in corso di accertamento, dal ponteggio allestito per dei lavori in un’abitazione a Spilinga, in provincia di Vibo Valentia. La vittima, che nella caduta al suolo ha riportato un trauma cranico, potrebbe avere perso l’equilibrio. Sono state le persone presenti a far scattare l’allarme. Sul posto, la sala operativa del 118 di Vibo Valentia, ha immediatamente inviato un’ambulanza ma i sanitari, viste le condizioni critiche dell’uomo, hanno fatto intervenire l’elisoccorso che è atterrato nel campo sportivo del paese, dove il paziente è stato caricato a bordo, per poi essere trasferito nell’ospedale di Catanzaro.