Cade da un ponteggio mentre lavora, grave un 60enne a San Calogero

COSENZA – I nuovi casi positivi al Covid in Calabria sono 161 in più rispetto a ieri. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione che registra anche 3 decessi di cui 2 nella provincia di Reggio Calabria e 1 a Cosenza. I guariti invece sono 130. Effettuati 5083 tamponi nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 3,17%. Meno tre i ricoveri nei reparti ma sono due le persone in più ricoverate in Terapia intensiva.

I nuovi contagi sono così distribuiti: Cosenza 24, Reggio Calabria 50, Catanzaro 33, Vibo Valentia 18 e Crotone 36.

La situazione provincia per provincia Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Catanzaro: casi attivi 126 (8 in reparto, 4 in terapia intensiva, 114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.494 (11.336 guariti, 158 deceduti).

Cosenza: casi attivi 1.245 (30 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.213 in isolamento domiciliare); casi chiusi 27.007 (26.349 guariti, 658 deceduti).

Crotone: casi attivi 227 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 215 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.440 (8.325 guariti, 115 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 993 (43 in reparto, 2 in terapia intensiva, 948 in isolamento domiciliare); casi chiusi 29.901 (29.490 guariti, 411 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 398 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 393 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.581 (6.478 guariti, 103 deceduti).

L’Asp di Catanzaro comunica un ingresso di un paziente in terapia intensiva appartenente all’Asp di Vibo Valentia.