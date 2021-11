“Brooklyn”, le indagini partite dalla segnalazione di una cittadina

CATANZARO – Sergio Abramo ha svelato all’Agi il particolare ma anche rassicurato sulla solidità dell’opera. Il sindaco di Catanzaro ha spiegato che che le indagini sono partite grazie alla segnazione di una cittadina, che gli portò delle foto che evidenziavano il deterioramento dei rivestimenti del viadotto Morandi. Da qui i lavori, che sono finiti al centro dell’inchiesta “Brooklyn” di oggi. Abramo ha sottolineato però che “gli interventi si sono resi necessari solo sul rivestimento del celebre manufatto”.

“Due anni prima che il ponte Morandi di Genova crollasse – racconta Abramo – una signora mi portò delle foto che aveva scattato e in cui si evidenziava il deterioramento delle strutture. Allarmato, mi precipitai all’Anas chiedendo un intervento immediato e devo dire che la società si mosse con grande rapidità. Furono fatti dei sondaggi – spiega – i cui risultati mi furono mostrati e da cui si evinceva che l’interno della struttura non è deteriorato, sebbene si rendesse necessario un intervento per rifare l’intonaco. Si procedette quindi alla gara d’appalto. Ho seguito la pratica, avviata in tempi non sospetti, giorno per giorno. L’intervento della magistratura riguarda l’esecuzione delle opere e non le fasi dell’appalto. La struttura, ripeto, è solida – conclude – come si evince dai controlli”.