Esce a cercare funghi, morto 63enne

CINQUEFRONDI (RC) – Un servizio di mensa scolastica gratuita per i figli dei disoccupati è l’iniziativa promossa dal Comune di Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria. “Tutto parte – fanno sapere gli amministratori in una nota – dall’intenzione di conoscere e sostenere le diverse realtà familiari che popolano il nostro territorio, applicando concretamente l’art. 3 della Costituzione Italiana nel contesto di una scelta, fortemente voluta dal sindaco e dalla Giunta, che si fa promotrice di opportunità, inclusione e giustizia, valori cardine del vivere sociale”.

“L’ iniziativa – è detto nella nota – considererà diverse fasce di reddito che avranno diritto ad altrettante diverse agevolazioni nell’usufruire del servizio mensa scolastica. In base all’Isee di appartenenza ci saranno delle somme da versare, si parte da un minimo di 1,30 euro per arrivare ad un massimo di 2 euro considerando anche ulteriori riduzioni per i nuclei familiari con tre figli che usufruiscono del servizio mensa”. “La situazione socioeconomica attuale – afferma il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia – impone di non lasciare indietro nessuno. E non è un caso che tutto questo avvenga nel contesto scolastico, luogo di conquiste e idee, dove i nostri ragazzi possono sperimentarsi affinando il loro senso critico e non sentendosi esclusi, da qualsivoglia condizione, ma incoraggiati e sostenuti”.