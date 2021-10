L’ambulanza arriva dopo un’ora e mezza: donna muore d’infarto

GAGLIATO (CZ) – Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro – distaccamento di Chiaravalle Centrale – è intervenuta in piena notte alle 3 circa in via Vittorio Emanuele II nel comune di Gagliato. Le fiamme hanno interessato tre autovetture: una Volkswagen Passat SW, una Mercedes Classe C ed una Alfa Romeo 156. I veicoli erano parcheggiati all’interno di una piazzetta nel centro abitato. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il prorogarsi del rogo all’interno dei mezzi e delle zone circostanti.

Sul posto i carabinieri che prontamente hanno effettuato una prima verifica per risalire alle possibili cause dell’origine del rogo. Al momento, da una prima valutazione non viene esclusa nessuna ipotesi. Gli accertamenti del caso verranno effettuati nel giro delle prossime ore.

L’incendio, avvenuto in un centro abitato, ha generato non pochi disagi per gli abitati della zona che, in piena notte si sono svegliati allarmati dalle alte fiamme e dal fumo denso e acro scaturito dalla combustione. Uno spavento che – fortunatamente – resta tale in quando non si sono registrati danni a carico di persone.