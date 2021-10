Tre veicoli in fiamme nella notte. Non si esclude nessuna ipotesi

CATANZARO – Il bollettino di oggi dei casi Covid conta 167 nuovi contagi, in diminuzione rispetto a ieri (+197) e a fronte di un numero maggiore di tamponi processati. Ieri erano stati 3.786 i test mentre oggi sono stati 4.350. In Calabria ad oggi, sono 87.372 le persone che hanno contratto il virus. Dai dati giornalieri relativi all’epidemia comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi si registrano anche 76 guariti ma anche due decessi, uno a Cosenza e l’altro a Reggio Calabria che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 1.449. Sono +86 le persone in isolamento per un totale di 2.984 e sono 3.086 le persone attualmente positive.

Aumentano di due unità i ricoveri nei reparti di area medica per un totale di 97 pazienti e di un’unità il numero delle persone in terapia intensiva che sono 5. Dei 167 nuovi contagi il maggior numero si registra nel territorio della provincia di Reggio Calabria con 63 casi. Segue Cosenza con +55 positivi, +20 a Catanzaro, +15 a Vibo Valentia e +14 nella provincia di Crotone.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 100 (7 in reparto, 2 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 11484 (11327 guariti, 157 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 1207 (30 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1177 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 26967 (26311 guariti, 656 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 239 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 228 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 8365 (8250 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 936 (43 in reparto, 3 in terapia intensiva, 890 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 29761 (29352 guariti, 409 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 442 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 436 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 6478 (6375 guariti, 103 deceduti).