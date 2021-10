Sanità: manifestazione a Gioia Tauro, sindaco “Stato ci ascolti, settore depredato”

CATANZARO – Il maltempo che ha colpito la Sicilia non ha provocato criticità in Calabria nonostante la pioggia abbia interessato la provincia di Reggio, e la fascia ionica centro meridionale Vento forte da ieri sera e durante la notte scorsa ma non si segnalano danni secondo quanto riferisce la Protezione civile regionale. Forti mareggiate, con onde molto alte, si stanno registrando nella Locride. Dalle 15 di ieri, intanto, è allerta rossa sulla fascia ionica tra Catanzarese e basso Crotonese, una situazione che secondo le previsioni si sarebbe dovuta protrarre fino alla mezzanotte ma allo stato sembra in via di miglioramento.

Scuole chiuse oggi a Catanzaro, dove sono off limits anche gli impianti sportivi, e in molti comuni della provincia. Si sono fatti sentire solo in parte nella regione gli effetti del ciclone “Apollo”, che ha flagellato la Sicilia, lambendo anche la costa ionica tra le province catanzaresi e reggina dove oltre alla pioggia che è caduta per tutta la notte si sono registrate intense raffiche di vento. Il fenomeno è adesso in allontanamento dalle coste di Sicilia e Calabria verso sud-est.