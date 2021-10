Sapia: “Occhiuto commissario al posto di Longo”

CATANZARO – In lieve aumento i contagi in Calabria. Sono 137 (ieri erano 115), i positivi riscontrati nelle ultime 24 ore a fronte di 3.981 tamponi eseguiti e un tasso che dal 2,66 di ieri sale al 3,44%. Da registrare un decesso, in provincia di Reggio Calabria, che porta il totale delle vittime a 1.446. Per il secondo giorno consecutivo si assiste ad un aumento degli ingressi in area medica: quattro i ricoverati in più nei reparti di cura (89) e uno in meno nelle terapie intensive (4).

La provincia di Vibo Valentia è in testa con +37 nuovi positivi, seguita da Reggio Calabria +34 e Cosenza +31. Lieve aumento a Crotone +15 e Catanzaro +15. Sono 5 i nuovi positivi registrati sotto la categoria Altra Regione o Stato Estero 1.392 (+5)

Risale la percentuale di posti letto Covid occupati

Dopo due settimane torna a risalire a livello nazionale la percentuale di posti letto Covid occupati nei reparti di degenza, passando dal 4 al 5% del totale di quelli disponibili, percentuale comunque lontano da livelli critici. Nessuna regione supera la soglia di allerta del 15% ma ad aumentare sono i ricoverati nelle regione Calabria (che passa dall’8% al 9%) e Lombardia (dal 2% al 4%). Emerge dal monitoraggio dell’Agenas (Agenzia nazionale dei servizi sanitari nazionali) che confronta i dati di ieri, 26 ottobre, con quelli del giorno precedente. Stabile a livello nazionale al 4% l’occupazione dei posti in terapia intensiva.

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri di pazienti Covid in area ‘non critica’, il trend di aumento per diverse regioni è iniziato già da qualche giorno: la Pa di Bolzano, ad esempio, è passata dal 4% al 9% tra il 17 e il 26 ottobre; mentre dal 25 ottobre la Sicilia è tornata all’8%, il Lazio al 6%, la Toscana al 5%, la Valle d’Aosta al 7% e la Liguria al 4%. In base ai dati di ieri, i pazienti Covid occupano il 4% dei posti disponibili in terapia intensiva, un dato stabile a livello nazionale. La percentuale è però in crescita, rispetto al 25 ottobre, in Abruzzo e Umbria, dove risale rispettivamente al 5% e all’8%.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1284464. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 86834. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 64 (5 in reparto, 1 in terapia intensiva, 58 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11476 (11319 guariti, 157 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 1098 (24 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1074 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26915 (26261 guariti, 654 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 217 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8321 (8206 guariti, 115 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 851 (44 in reparto, 3 in terapia intensiva, 804 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29628 (29220 guariti, 408 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 435 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 427 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6437 (6334 guariti, 103 deceduti).

Comunicazioni dalle Asp

L’ Asp di Crotone comunica che: “Dei 18 casi confermati di oggi, 3 sono stati attribuiti al setting “Altro/Fuori Regione”.

L’Asp di Reggio Calabria comunica che: “due positivi fuori regione (migranti sbarco Reggio di Calabria).