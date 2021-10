Covid, in Calabria 115 nuovi casi. Si registra una vittima

COSENZA – Sono 115 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 4mila tamponi eseguiti, sia antigenici che molecolari. Nella giornata di oggi si registra una vittima. Ad oggi sono stati fatti 1.280.483 tamponi con 86.697 positivi. Lieve aumento di ricoverati in area medica, salita a 5 unità cala invece di uno in terapia intensiva, stabili in rianimazione. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid. I casi attivi sono 2.793 uno in più rispetto a ieri, gli isolati a domicilio sono 2.703 meno tre rispetto alla giornata di ieri ed i nuovi guariti sono 113.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a:

Catanzaro: casi attivi 52 di cui 3 in reparto, 1 in terapia intensiva, 48 in isolamento domiciliare; casi chiusi 11473 (11316 guariti, 157 deceduti).

Cosenza: casi attivi 1105 , 22 in reparto, 0 in terapia intensiva, 1083 in isolamento domiciliare; casi chiusi 26877 (26223 guariti, 654 deceduti).

Crotone: casi attivi 207 di cui 7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare; casi chiusi 8316 (8201 guariti, 115 deceduti).

Reggio Calabria: casi attivi 816. In reparto 44 unità, 4 in terapia intensiva, 768 in isolamento domiciliare; casi chiusi 29629 (29222 guariti, 407 deceduti).

Vibo Valentia: casi attivi 413 di cui 8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 405 in isolamento domiciliare; casi chiusi 6422 (6319 guariti, 103 deceduti).