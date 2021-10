Maltempo, esondato fiume nel reggino. Disagi anche in provincia di Catanzaro

COSENZA – Dopo la frana che ha determinato il blocco della circolazione sul tratto della 107 Silana Crotonese tra San Giovanni in Fiore e Castelsilano, stamattina è stato chiuso al traffico il tratto stradale della statale 182 ‘delle Serre Calabre’ al km 70,100, nel comune di Torre Ruggiero, in provincia di Catanzaro.

La chiusura è stata determinata dalla presenza di alberi sulla carreggiata a causa del maltempo. Il traffico è stato deviato con indicazioni sul posto. Sul posto è impegnato il personale Anas e le Forze dell’Ordine per gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la transitabilità in sicurezza.

Nel Reggino è esondato il fiume “La Verde” e l’Anas ha chiuso temporanemente la Statale 106 Jonica in località Sant’Anna le direzioni. Anche in tal caso il personale di Anas e le forze dell’ordine sono sul posto per gestire la situazione e consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.