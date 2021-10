Rifiuti, per d’Ippolito: “grossi interessi”

COSENZA – Pioggia intensa e vento forte stanno interessando la Calabria. L’allerta rossa riguarda tutta la fascia jonica e la provincia di Reggio Calabria mentre sul resto della regione, l’allerta è di colore arancione. Oltre al blackout elettrico all’acquedotto Abatemarco di Cosenza, causato dalla caduta di un albero, e ai forti ritardi al traffico ferroviario sulla linea Reggio-Paola, a Crotone, in via precauzionale e come avviene ad ogni allerta, una ventina di famiglie per un totale di un’ottantina di persone, sono state evacuate a Crotone dalle loro case che sorgono lungo un torrente.

Le famiglie sono state ospitate nella palestra di una scuola allestita dal Centro operativo comunale di Protezione civile. Dopo l’allerta meteo lanciata dalla Protezione civile per la giornata di oggi – rossa sulla fascia ionica calabrese ed in tutto il reggino, arancione sulla fascia tirrenica cosentina e catanzarese – le scuole sono chiuse in gran parte delle città della regione.

A Reggio Calabria il sindaco Giuseppe Falcomatà ha disposto anche la chiusura al transito veicolare e pedonale del lungomare mentre in varie zone numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi e rami sulle strade.

Per il maltempo in Sicilia ed in Calabria, i vigili del fuoco hanno fatto 580 soccorsi nelle ultime 24 ore. In Calabria ieri, forti raffiche di vento hanno interessato parte del territorio regionale tra le province di Reggio e Vibo e nelle due province le squadre hanno svolto 180 interventi di soccorso, la maggior parte dei quali per alberi abbattuti dal vento, tetti divelti e messa in sicurezza di elementi e strutture pericolanti.

Uragano mediterraneo

Intanto si è rafforzato fino ad essere classificato come uragano mediterraneo, con venti di oltre 100 km/h, il ciclone che sta impattando sull’Italia con alluvioni in Calabria e nel resto del Sud. Il ciclone influenzerà il tempo al Sud per tutta la settimana, e sempre soprattutto la Calabria e la Sicilia ioniche, ma da giovedì anche la Puglia meridionale. Poi in concomitanza con il weekend di Halloween e la Festa di Ognissanti una perturbazione atlantica potrebbe rovinare i piani del ponte festivo. Domani ancora sulla Calabria ionica resta alto il rischio alluvioni mentre per mercoledì è prevista instabilità. Da giovedì però una nuova ondata di maltempo colpirà Sicilia, Calabria e anche la Puglia.