Barca a vela arenata sulla spiaggia di Bellino: verifiche in corso

CATANZARO – Sono 132 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 3.376 tamponi eseguiti, sia antigenici che molecolari. Oggi non si registra nessun decesso. In Calabria finora sono stati effettuati 1.274.181 tamponi, le persone risultate positive al coronavirus sono 86.476 (ieri erano 86.344).

Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: rispetto a ieri scende il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 3,73% al 3,50%). Dall’inizio dell’emergenza i decessi sono 1.440 (dato invariato rispetto a ieri), i guariti sono 82.192 (+133 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 85 (+3 rispetto a ieri), di cui 7 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi sono 2.844 (-1).

La provincia di Reggio Calabria registra il maggior numero di casi con +55 nuovi positivi seguita da Vibo Valentia +41. In provincia di Cosenza si contano +31 nuovi contagi. Crollano a Crotone +2 e Catanzaro +1. Sono 2 i positivi registrati sotto la categoria Altra Regione o Stato Estero.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 75 (2 in reparto, 2 in terapia intensiva, 71 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.438 (11.281 guariti, 157 deceduti);

Cosenza: CASI ATTIVI 1.191 (20 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.170 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.774 (26.121 guariti, 653 deceduti);

Crotone: CASI ATTIVI 191 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 187 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.263 (8.148 guariti, 115 deceduti);

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 765 (43 in reparto, 4 in terapia intensiva, 718 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.574 (29.169 guariti, 405 deceduti);

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 419 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 411 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.402 (6.301 guariti, 101 deceduti).

L’Asp di Reggio Calabria comunica 57 nuovi soggetti positivi di cui 2 migranti.