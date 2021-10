Covid: oggi in Calabria tre decessi e 152 positivi

CATANZARO – Tre decessi e contagi in lieve aumento in Calabria nelle ultime 24 ore. Sono 152 i positivi, ieri erano 145, con 4.072 tamponi eseguiti e il tasso che dal 2,79% risale al 3,73. Aumenta il dato complessivo delle vittime dall’inizio della pandemia (1.440). I ricoveri calano, -2 (75) mentre le terapie intensive si mantengono stabili (8). Ci sono 128 guariti in più ma crescono sia gli attualmente positivi, +21 (2.845), sia gli isolati a domicilio, +23 (2.762).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 86.344. Dal report dei dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria, emerge che, territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: Casi attivi 74 (2 in reparto, 3 in terapia intensiva, 69 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 11.438 (11.281 guariti, 157 deceduti);

Cosenza: Casi attivi 1.230 (20 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1.209 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 26.704 (26.051 guariti, 653 deceduti);

Crotone: Casi attivi 197 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 193 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.255 (8.140 guariti, 115 deceduti);

Reggio Calabria: Casi attivi 757 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 711 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 29.527 (29.122 guariti, 405 deceduti);

Vibo Valentia: Casi attivi 386 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 380 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6.394 (6.293 guariti, 101 deceduti).