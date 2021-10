Immobili, societa e ditta a Chieti: confisca da 1 mln ad un pregiudicato calabrese

CATANZARO – Anche oggi i contagi da coronavirus rimangono invariati rispetto a ieri: sono 145 i nuovi positivi a fronte di 5.200 test processati, sia antigenici che molecolari. Un decesso in più registrato a Cosenzache porta il totale delle vittime a 1.437. Un decesso in più che porta il totale delle vittime a 1.437. Da registrare un ricovero in meno nei reparti di cura (77) e uno in più nelle terapie intensive (8). Il numero degli ospedalizzati cala e si attesta a 85. In discesa anche il tasso di positività tra tamponi effettuati e tamponi positività dal 3,28 scende al 2,79%.

I guariti aumentano di 87 unità (81.931) e gli attualmente positivi sono in totale 2.824 (+57). E ci sono anche 57 nuovi isolati a domicilio (2.739). In Calabria, ad oggi – come riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria – il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.266.333.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 65 (3 in reparto, 3 in terapia intensiva, 59 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.437 (11.280 guariti, 157 deceduti);

Cosenza: CASI ATTIVI 1.264 (23 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1240 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.630 (25.979 guariti, 651 deceduti);

Crotone: CASI ATTIVI 198 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 196 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.240 (8.125 guariti, 115 deceduti);

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 727 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 681 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.492 (29.088 guariti, 404 deceduti);

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 367 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 361 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.390 (6.289 guariti, 101 deceduti).

Comunicazioni Asp

L’Asp di Catanzaro comunica 8 nuovi soggetti positivi di cui 6 migranti L’Asp di Crotone comunica 22 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.

L’Asp di Reggio calabria comunica 56 nuovi soggetti positivi di cui 2 migranti.