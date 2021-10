In Calabria contagi stabili e un decesso. Prosegue la discesa dei ricoveri

CATANZARO – Si mantengono stabili i contagi in Calabria rispetto a ieri: sono +145 i nuovi positivi a fronte di 4.419 test processati, sia antigenici che molecolari nel bollettino del dipartimento salute della Regione. Un decesso registrato a Reggio Calabria. Prosegue la discesa dei ricoveri sia nei reparti ordinari (-5 totale 78 pazienti) che in terapia intensiva (-1 totale 7 pazienti): dai 91 di ieri il totale degli ospedalizzati cala a 85 negli ospedali calabresi. Lieve calo del tasso di positività tra tamponi effettuati e tamponi positivi che si attesta al 3,28%.

La provincia di Reggio Calabria registra il maggior numero di casi +50 seguita dalla provincia di Cosenza +43 e Vibo Valentia +39. Il crotonese segna +8 e Catanzaro + 5.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.261.133. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 86.047 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 74 (4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 68 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.426 (11.269 guariti, 157 deceduti);

Cosenza: CASI ATTIVI 1.271 (24 in reparto, 1 in terapia intensiva, 1246 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.611 (25.961 guariti, 650 deceduti);

Crotone: CASI ATTIVI 193 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 192 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.224 (8.109 guariti, 115 deceduti);

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 704 (40 in reparto, 4 in terapia intensiva, 660 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.461 (29.057 guariti, 404 deceduti);

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 327 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 319 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.383 (6.282 guariti, 101 deceduti).

L’Asp di Crotone comunica che “1 soggetto già guarito è stato riammesso in reparto Covid in data odierna”.