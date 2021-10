Sulla costa ionica il 42esimo sbarco, uno ogni 48 ore. Tra di loro 30 migranti positivi

CATANZARO – Aumentano i contagi in Calabria rispetto ieri. Sono +143 i nuovi positivi (ieri erano +110) e un decesso (a Catanzaro) accertati nel bollettino odierno del dipartimento salute della Regione. Calo dei tamponi effettuati: sono 4302 i test processati, sia antigenici che molecolari. Un nuovo ingresso nei reparti ordinari con un totale di 83 ospedalizzati, stabili le terapie intensive che porta il totale dei ricoverati a 8. Il tasso di positività aumenta attestando si al 3,32%.

La provincia di Reggio Calabria registra +44 nuovi positivi seguita da Cosenza +24 e Vibo Valentia +22. Diminuiscono i positivi a Crotone +15, lieve aumento a Catanzaro +8. Sono 30 i nuovi contagi registrati sotto la categoria Altra Regione o Stato Estero.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.256.714. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 85902 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 73 (4 in reparto, 2 in terapia intensiva, 67 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.1422 (1.1265 guariti, 157 deceduti);

Cosenza: CASI ATTIVI 1.253 (22 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1.229 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.586 (25.936 guariti, 650 deceduti);

Crotone: CASI ATTIVI 200 (0 in reparto, 0 in terapia intensiva, 200 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.209 (8.094 guariti, 115 deceduti);

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 709 (47 in reparto, 4 in terapia intensiva, 658 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 29.406 (29.003 guariti, 403 deceduti);

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 297 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 289 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.374 (6.273 guariti, 101 deceduti).

Comunicazioni Asp

L’Asp di Cosenza comunica 25 nuovi soggetti positivi. Il numero complessivo di casi è incrementato di 24 unità e non di 25 in quanto è stato eliminato un doppione.

L’Asp di Reggio Calabria comunica 72 nuovi soggetti positivi di cui 28 migranti.

L’Asp di Crotone comunica 17 nuovi soggetti positivi di cui 2 attribuiti nel setting fuori regione.