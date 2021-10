Cis Calabria, una grande opportunità per tutti i comuni

COSENZA – Si è svolto ieri il primo tavolo istituzionale del CIS Calabria, (Contratto istituzionale di sviluppo), che ha dato il via all’iter che consentirà ai destinatari dell’intervento, la realizzazione di progetti che prevedono investimenti in diversi ambiti, tra i quali l’ambiente, le risorse naturali e la riqualificazione urbana.

“Tutti i 404 comuni della Calabria saranno interessati e potranno aderire al Cis (Contratto istituzionale di sviluppo) attraverso la Regione Calabria. Finalmente abbiamo la possibilità di avviare un tavolo comune tra Istituzioni, mentre la Regione avrà un rapporto diretto con il Governo per migliorare la qualità dei nostri territori”. Lo afferma in una nota il neo consigliere regionale del M5s, Davide Tavernise che ha incontrato la sottosegretaria per il Sud e la coesione sociale, Dalila Nesci. “L’obiettivo – prosegue Tavernise – è proprio quello di sostenere e velocizzare gli investimenti per lo sviluppo economico e sociale, per la mobilità sostenibile, per la tutela dell’ambiente e per la promozione turistica e culturale, al fine di attuare, attraverso il supporto ai territori più svantaggiati, una piena coesione territoriale.

Il Cis della Calabria può rappresentare, dunque, un’occasione di riscatto economico, sociale e morale per la nostra regione, e da qui opportunità di ripartenza per il Sud e l’Italia. Le prossime settimane saranno molto importanti per il futuro della Calabria”. “Il mio impegno, e quello di tutto il M5S – sostiene ancora il consigliere regionale – sarà costante. Continuo a credere ad un futuro migliore per la nostra terra, e sono sempre più onorato di rappresentarla in un momento così importante”.