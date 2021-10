Calabria, è la 14^ regione più colpita dal Covid a livello turistico

COSENZA – Silvio Berlusconi, qualche giorno fa, ha incontrato Giorgia Meloni e Matteo Salvini per fare il punto della situazione politica del centrodestra, dopo la disfatta subìta alle recenti elezioni amministrative in diversi Comuni, sottolineando la volontà di voler lavorare in maniera compatta. Una ritrovata unione che all’apparenza vuole essere solida ma che potrebbe scricchiolare da un momento all’altro, segno di una latente insofferenza che la coalizione cova ormai da tempo.

A distanza di qualche giorno dalla riunione a Roma tra i leader Fi, Lega e Fratelli d’Italia arriva la steccata del governatore eletto della Calabria nei confronti degli alleati.”Il centrodestra è con Berlusconi, che ha dimostrato di essere in forma e di saper parlare agli italiani” – ha detto Roberto Occhiuto intervenendo ad “Agenda”, su SkyTg24. “Il centrodestra ha altri due leader straordinari, Salvini e Meloni: hanno preso due partiti al 4% e ne hanno fatto due partiti nazionali, ma forse dovrebbero imparare da Berlusconi a federare il centrodestra.

Quando Berlusconi creò il centrodestra mise insieme anime differenti, esperienze molto complesse ma diverse tra loro e lo fece conquistando poi la guida del Paese e assicurando all’Italia, all’Europa, che un centrodestra di governo ci può essere.

Salvini e Meloni sono grandi leader di partito, ma non sono ancora leader di coalizione. Una cosa è ottenere risultati per il proprio partito, un’altra costruire e amalgamare una federazione che si candida a governare e ad avere consenso in Italia e in Europa. Su questo credo che ‘i due allievi’ qualche lezione dal ‘maestro’ Berlusconi dovrebbero ancora prenderla”.

Berlusconi ricompatta i suoi

“Ho incontrato Giorgia Meloni e Matteo Salvini a Villa Grande a Roma. In un clima di massima collaborazione, dopo un attento esame dei risultati elettorali e delle cause che li hanno determinati, e abbiamo stabilito che, d’ora in avanti, avremo incontri periodici – con frequenza settimanale – per concordare azioni parlamentari condivise“, scrive Silvio Berlusconi sui social dopo l’incontro con gli altri due leader di partito.

“Con questo stesso spirito, il centrodestra intende muoversi compatto e per tempo per preparare i prossimi appuntamenti elettorali e politici, con particolare attenzione all’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Il centrodestra – conclude – intende continuare a lavorare come coalizione e ha confermato conseguentemente la propria indisponibilità a sostenere un cambiamento della legge elettorale in senso proporzionale”.