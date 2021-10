Covid, in discesa i contagi in Calabria. Ricoveri in aumento in Rianimazione

CATANZARO – Sono diminuiti rispetto a ieri i nuovi casi di Covid 19 in Calabria a fronte di 3.870 tamponi processati rispetto ai 3.734 di ieri. Dei 69 casi di oggi il maggior numero si registra nel territorio della provincia di Cosenza con 24 nuovi casi. Segue Reggio Calabria con 20 positivi, 12 si registrano a Vibo Valentia, 10 a Crotone e solo 3 nella provincia di Catanzaro. I dati giornalieri relativi all’epidemia comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle ASP calabresi fanno rilevare anche 114 nuovi guariti. Riguardo ai ricoveri in ospedale diminuiscono di -4 unità i ricoveri nei reparti di area medica per un totale di 90 pazienti in ospedale mentre aumentano di +2 i pazienti in terapia intensiva che in tutto sono 14. Il tasso di positività scende da 2,52% di ieri all’1,78%.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro

CASI ATTIVI 86 (4 in reparto, 3 in terapia intensiva, 79 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 11.395 (11.239 guariti, 156 deceduti).

– Cosenza

CASI ATTIVI 1.274 (21 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.249 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 26501 (25.852 guariti, 649 deceduti).

– Crotone

CASI ATTIVI 227 (3 in reparto, 0 in terapia intensiva, 224 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 8.142 (8.027 guariti, 115 deceduti).

– Reggio Calabria

CASI ATTIVI 779 (54 in reparto, 7 in terapia intensiva, 718 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 29.187 (28.787 guariti, 400 deceduti).

– Vibo Valentia

CASI ATTIVI 255 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 249 in isolamento domiciliare);

CASI CHIUSI 6.335 (6.235 guariti, 100 deceduti).