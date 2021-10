Cercavano droga e scoprono una tartaruga protetta in una cassetta di plastica

LAMEZIA TERME (CZ) – Un esemplare di tartaruga africana appartenente ad una specie protetta stipato in una piccola cassetta in plastica. Sono stati i carabinieri forestali di Lamezia a trovare la testuggine in un’abitazione nella quale era in corso una perquisizione domiciliare. La tartaruga , più precisamente una “centrochelys sulcata”, appartiene a una specie inserita e protetta dalla convenzione di Washington (CITES) ed il suo habitat naturale è l’Africa sub sahariana. Per la sua regolare detenzione è necessario ottenere una specifica documentazione che ne attesti la provenienza legale. La donna che la deteneva però, una pensionata lametina di 67 anni, non aveva alcun documento. La tartaruga è stata sequestrata per essere affidata ad un centro di recupero di animali selvatici. Poi sarà reinserita in natura o in idonei allevamenti che permettano la riproduzione del suo habitat naturale. La 67enne, che deteneva illegalmente l’animale, è stata denunciata e risponderà di detenzione abusiva di un’esemplare appartenente a una specie protetta.