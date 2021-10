Tornano a salire i contagi in Calabria (+171). Ma zero decessi e ricoveri ancora in calo

CATANZARO – Tornano a salire i contagi nel bollettino odierno diramato dal dipartimento salute della Regione con +171 nuovi positivi (ieri erano +65) a fronte di +2.983 tamponi processati, sia antigenici che molecolari. Numeri che non spaventano poiché si azzerano le vittime e ricoveri continuano ancora a calare (-6) con un solo ingresso in terapia intensiva. Il numero totale degli ospedalizzati scende a 112. Sale il tasso di positività tra tamponi effettuati e positivi, attestandosi al 5,70%.

La provincia che oggi registra più contagi è Crotone che segna +62 seguita da Cosenza +44. La provincia di Reggio Calabria registra +30 nuovi positivi mentre Vibo Valentia sale a +23. Si mantengono bassi i contagi a Catanzaro +9. Sono +2 i positivi fuori regione.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.226.962. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 85.102 rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 101 (7 in reparto, 1 in terapia intensiva, 93 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.366 (11.210 guariti, 156 deceduti).

Cosenza: CASI ATTIVI 1.247 (22 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.221 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.406 (25.759 guariti, 647 deceduti).

Crotone: CASI ATTIVI 262 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 258 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8.048 (7.933 guariti, 115 deceduti).

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 889 (59 in reparto, 6 in terapia intensiva, 824 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.976 (28.578 guariti, 398 deceduti).

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 176 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 169 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.306 (6.206 guariti, 100 deceduti).

Comunicazioni Asp

L’asp di Catanzaro comunica 10 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione. L’asp di Crotone comunica 63 nuovi soggetti positivi di cui 1 fuori regione.