Vaccini, la Calabria verso l’immunità di gregge. Il 74% con la doppia dose

COSENZA – Come ogni lunedì crollano i contagi in Calabria: sono 65 i nuovi positivi registrati dal dipartimento salute della Regione a fronte di +1.648 tamponi processati, sia rapidi che molecolari. 1 la vittima accertata a Crotone che portano i decessi 1.425 dall’inizio dell’emergenza. Continua la discesa dei ricoveri nei reparti ordinari (-2), aumenta di una unità in terapia intensiva. Attualmente i ricoveri sono 117 di cui 10 in terapia intensiva. Il tasso di positività (nel rapporto tra tamponi eseguiti e positivi) è in lieve aumento rispetto a ieri attestandosi al 3,94%.

Quasi tutti i positivi oggi si registrano a Reggio Calabria (+61) mentre crollano nelle altre province: Cosenza (+2), Catanzaro (+1), Crotone (+1). Nessun caso a Vibo Valentia.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti(+1.648). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 84932. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 100 (8 in reparto, 1 in terapia intensiva, 91 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11358 (11202 guariti, 156 deceduti);

Cosenza: CASI ATTIVI 1262 (23 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1235 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26347 (25700 guariti, 647 deceduti);

Crotone: CASI ATTIVI 217 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 210 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 8031 (7916 guariti, 115 deceduti);

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 956 (63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 888 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28879 (28481 guariti, 398 deceduti);

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 163 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6296 (6196 guariti, 100 deceduti).