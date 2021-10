Migranti, soccorse 77 persone a largo e in difficoltà

SERSALE (CZ) – Ha aggredito brutalmente con calci e pugni un cittadino marocchino di 49 anni provocandogli gravi lesioni, e tutto per lite legata al rispetto della fila in un ufficio postale. Un pastore di 56 anni, con precedenti, è stato arrestato e posto ai domiciliari a Sersale dai carabinieri di Sellia Marina. I fatti risalgono allo scorso 28 agosto nella filiale delle Poste a Cropani Marina dove la vittima dell’aggressione attendeva di poter sbrigare un’operazione allo sportello.

Il 56enne dopo avere colpito l’extracomunitario provocandogli un trauma cranico, la frattura del naso e la rottura di alcuni denti, ha proseguito come se nulla fosse accaduto le proprie operazioni allo sportello per poi andare via. Immediati i soccorsi prestati alla persona ferita che è stata ricoverata in prognosi riservata nell’ospedale di Catanzaro. I carabinieri, a distanza di poco più di un mese dall’episodio, hanno incrociato i dati raccolti anche sentendo la vittima ed hanno identificato l’aggressore che, perfino dinnanzi al provvedimento notificatogli, avrebbe continuato a non dare importanza all’azione compiuta.