Covid: 89 nuovi casi, ma scende il rapporto tra tamponi eseguiti e positivi

LAMEZIA TERME (CZ) – E’ polemica sulle elezioni comunali di Lamezia Terme. A quattro giorni ormai dallo scrutinio nelle 4 sezioni dove si è rivotato (2, 44, 73 e 78) in seguito alla decisione del Tar prima e del Consiglio di Stato dopo, il Comune attende ancora la proclamazione degli eletti, sindaco in testa. Si può confermare un sindaco con un ballottaggio che si è svolto solo su 74 sezioni su 78?. Un interrogativo che da giorni si fa sempre più insistente dopo la ripetizione del voto, proprio come aveva disposto il Tar a dicembre dello scorso anno.

Alla luce della situazione il deputato del Pd Antonio Viscomi dichiara di “voler depositare un’interpellanza affinché il ministro dell’Interno risolva al più presto la questione delle elezioni comunali a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, sciogliendo il dubbio creatosi in merito alla necessità o meno del ballottaggio a seguito della reiterazione del voto in quattro sezioni disposta dal Consiglio di Stato”. Così, in una nota, il deputato del Pd Antonio Viscomi.

“Certo è – aggiunge Viscomi – che i cittadini di Lamezia non possono pagare anche il costo di incertezze procedurali dopo aver subito quello, ancora più oneroso, dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Intervenga al più presto la ministra Lamorgese con indirizzi precisi su questa importantissima e delicata fase della vita democratica di Lamezia”. capogruppo del Partito democratico in commissione Lavoro alla Camera.

Anche Amalia Bruni lancia un appello al ministro Lamorgese

“E’ inconcepibile che dopo cinque giorni ancora non c’è stata la proclamazione di sindaco e consiglieri comunali di Lamezia Terme. Intervenga il Ministro dell’Interno”. Lo afferma, in una nota, Amalia Bruni, che é stata candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria. “Pur votando in appena quattro sezioni cittadine, quindi parliamo complessivamente di poche centinaia di schede – aggiunge Bruni – siamo ancora a attendere il verdetto finale. Lamezia è una città in crisi profonda e ha bisogno di essere amministrata. Non ci posiamo permettere di cincischiare su cavilli burocratici e interpretativi che lasciano la città in balia di se stessa. Chiediamo al Ministro dell’Interno di intervenire il più rapidamente possibile per risolvere questa intollerabile situazione di stallo legale-burocratico e dare un’amministrazione funzionante alla città, perché a pagare non devono essere sempre i cittadini come ha scritto nella sua interpellanza al ministro Lamorgese Antonio Viscomi, deputato del Partito democratico, chiedendo una soluzione rapida per ‘sciogliere il dubbio sulla necessità o meno del ballottaggio'”