Il boss e il bunker in casa. Un pomello attivava un congegno meccanico

COSENZA – Praticamente invariato rispetto a ieri il numero dei nuovi contagi covid in Calabria, mentre scende nelle ultime 24 ore il numero di nuovi positivi nella provincia di Cosenza. Rispetto al numero quasi record di ieri si registra una flessione nel numero di tamponi processati. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +3.433 test. Numeri, che dopo il crollo di ieri, portano ad un nuovo aumento del tasso di positività che sale al 3,85% e si riassesta sui livelli dell’ultima settimana. Resta confermato il dato positivo dei ricoveri con la pressione ospedaliera in deciso alleggerimento. Anche oggi diminuisce il numero dei posti letto occupati in area medica e nelle unità di terapia intensiva. Risale invece il numero delle vittime: oggi si contano quattro vittime.

Sono +132 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +130). I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +32 contagi, Catanzaro +7, Crotone +39, Vibo Valentia +13, Reggio Calabria +39, altra Regione o Stati esteri +2. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 84.550casi totali da inizio pandemia. Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, risale di poco il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 3.251, con un aumento di 37 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 79.878 con un incremento di 91 persone nelle ultime 24 ore. Rispetto a ieri oggi si contano quattro vittime (una rispettivamente a Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia) che portano il numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.421.

Restano in diminuzione i ricoveri

Come detto meno pressione sui servizi sanitari e numero dei posti letto occupati che continua a diminuire sia in area medica (nessun ricovero e tre dimissioni) che nelle unità di unità di terapia intensiva. Sono complessivamente 128 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 119 si trovano nei reparti di malattie infettive (-3) e 9 in terapia intensiva (-3). Infine sono 3.123 le persone in isolamento domiciliare, con un aumento di 43 persone rispetto a ieri. Di queste, 325 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 134 (11 in reparto, 1 in terapia intensiva, 122 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11310 (11154 guariti, 156 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1296 (27 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1266 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26223 (25577 guariti, 646 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 228 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7986 (7871 guariti, 115 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1140 (63 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1072 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28542 (28147 guariti, 395 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 126 (5 in reparto, 0 in terapia intensiva, 121 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6285 (6185 guariti, 100 deceduti).