“Ponte Stretto? Occhiuto pensi alla ferrovia ionica e ai problemi di viabilità”

MAMMOLA (RC) – Nel tardo pomeriggio una squadra di vigili del fuoco è intervenuta per un incidente stradale all’interno della galleria ‘Torbido’ (km 23), sulla strada statale 682 “Jonio Tirreno” nel comune di Mammola, in provincia di Reggio Calabria. Il sinistro ha coinvolto due autovetture in uno scontro frontale le cui cause sono ancora in corso di accertamento degli inquirenti. Due i feriti, occupanti delle vetture, sono stati trasportati in ospedale e, secondo quanto si apprende, uno sarebbe in gravi condizioni. Il traffico è temporaneamente bloccato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per provvedere alla gestione del traffico in piena sicurezza e consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.