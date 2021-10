Il mercato immobiliare calabrese si assesta. Giù gli affitti a Cosenza

CATANZARO – “Nel terzo trimestre del 2021, il mercato immobiliare calabrese si assesta su una situazione di sostanziale stabilità per quanto riguarda sia i prezzi della vendita che i canoni di locazione”. E’ quanto emerge, secondo quanto riferisce un comunicato, dall’ultimo osservatorio di Immobiliare.it.

“Nello scorso mese di settembre – si afferma nella nota – i prezzi richiesti da chi vende casa in Calabria si sono attestati su una media di 928 euro al metro quadro (-0,2%), mentre i canoni di locazione sono saliti a 5,4 euro/mq (+1% nel trimestre). Scendendo nel dettaglio dei singoli capoluoghi, per quanto concerne le compravendite, il quadro che emerge è in accordo con quanto rilevato a livello regionale. In tutte le città capoluogo di provincia il mercato è stabile. Il calo maggiore nei prezzi di vendita si registra nella città di Crotone, che perde l’1,4%, e nella provincia di Vibo Valentia, che segna un -1,3%, confermandosi comunque il centro più caro dove comprare casa dell’intera regione (1.388 euro/mq). Sopra i mille euro al metro quadro anche le città di Crotone (1.078 euro/mq) e di Cosenza (1.026 euro/mq). Più economica, invece, Reggio Calabria, dove sono sufficienti, in media, 874 euro/mq per vivere in città e 822 euro/mq per la provincia”.

“Il comparto delle locazioni – é detto ancora nel comunicato – fa registrare valori in aumento per quasi tutte le città calabresi, con alcune eccezioni. La provincia di Crotone perde il 23,5%, pur mantenendo i canoni più elevati della regione (9,8 euro/mq). In calo, pur se più contenuto, anche la città di Cosenza che segna un -2,5%. In provincia di Catanzaro, invece, si registra un aumento del 4,8% ed a Reggio del 3,1%. Il budget per affittare casa in Calabria si aggira quasi ovunque attorno ai 5 euro al metro quadro, con l’eccezione di Crotone e delle province di Reggio e Vibo, entrambe sopra i 6 euro al metro quadro”.