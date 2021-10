Auto finisce in una scarpata profonda 15 metri, due persone ferite

GROTTERIA (RC) – L’incidente stradale si è verificato intorno alle 9.30 questa mattina a Grotteria superiore sulle strada provinciale per Serra, ed ha visto coinvolta un’auto che, per cause in corso d’accertamento, è uscita fuori strada finendo in una scarpata per 15 metri.

Due persone che si trovavano nella vettura sono rimaste ferite. Il più grave è stato portato in elisoccorso all’ospedale di Reggio Calabria, mentre l’altro uomo che viaggiava con lui, è stato soccorso e trasportato al nosocomio di Locri. Difficili le operazioni per recuperare i feriti da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Siderno e Monasterace che hanno dovuto tagliare con le cesoie il tetto della vettura per liberarli.