Operazione ‘Popilia’, scoperti cinque hotel a Rimini gestiti dalla ‘ndrangheta

REGGIO CALABRIA- Un uomo di 39 anni, S.R., é stato arrestato dalla Polizia di Stato a Reggio Calabria con l’accusa di essere il responsabile di una serie di incendi dolosi ai danni di automobili messi in atto ultimamente nel centro storico cittadino, uno dei quali ha riguardato un’ambulanza della Croce rossa italiana. L’arresto é stato fatto dalla Squadra mobile in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Reggio Calabria, Karin Catalano, su richiesta della Procura della Repubblica. Decisive per l’esito delle indagini sono state l’acquisizione e l’analisi delle immagini riprese da alcune telecamere pubbliche e private installate nei punti della città in cui erano stati messi in atto gli incendi. Secondo quanto é emerso dalle indagini, il responsabile degli incendi non avrebbe agito sulla base di un movente specifico, ma a causa del suo precario stato psichico. Il trentanovenne è stato anche denunciato per minaccia aggravata e tentata estorsione ai danni di alcuni familiari, con i quali ha dissidi per motivi di natura economica.