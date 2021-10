Violento maltempo d’autunno. Allerta per i “fragili” territori devastati dagli incendi

COSENZA – Era prevedibile dopo un’estate secca e infuocata. Con l’autunno il maltempo presenta il conto ed è pesantissimo sin alle prime perturbazioni: allagamenti, frane e dighe in pericolo da Nord a Sud, perfino un tornado a Catania con contusi e danni a case e negozi oltre a una donna morta in provincia di Firenze. La Coldiretti ha contato venti eventi estremi in un giorno tra nubifragi, trombe d’aria, grandinate, tempeste di vento e bombe d’acqua. E non è finita qui. Una nuova allerta meteo segnala altre perturbazioni in arrivo per i prossimi giorni, in particolare già da oggi per la formazione di un profondo vortice che porterà maltempo diffuso anche in Calabria dover è in vigore da ieri l’allerta gialla.

“Vulnerabili i territori del Sud devastati dagli incendi”

Intanto risalgono a sabato scorso le raccomandazioni inviate dal capo della Protezione civile a Regioni e prefetture per invitarle a prepararsi a “fronteggiare le situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi sul territorio nazionale durante i mesi autunnali, tipicamente caratterizzati da fenomeni atmosferici particolarmente severi, all’origine di allagamenti, frane e alluvioni anche gravi”. Le parole di Fabio Curcio, porta all’allerta massima per i territori del Sud (dove, in un’estate di fiamme, sono stati divorati ettari ed ettari di territori montuosi e boschivi) “già particolarmente vulnerabili e diventati così ancora più esposti al rischio meteo-idraulico-idrogeologico“. E già ieri il maltempo si è scatenato in tutto il Paese. Il centro storico di Catania è stato colpito da un tornado seguito da pioggia e grandine. Segnalata la presenza di contusi. Diversi gli alberi sradicati e lampioni caduti e strade in tilt per la presenza di alberi. A Calenzano una donna di 49 anni è rimasta vittima del crollo del muro di cinta di una villa. Liguria e Piemonte sono invece finiti sotto l’acqua: scuole chiuse in diverse aree. Nel Savonese dieci famiglie sono state fatte sfollare e 21 sono isolate a causa dell’esondazione di torrenti.

Vortice freddo, altra pioggia in arrivo

E il maltempo continuerà per tutta la settimana con rischio alluvioni in parte del Nord e sulle regioni adriatiche, coinvolgendo anche il Meridione con un sapore decisamente autunnale: un vortice freddo carico di piogge e temporali stazionerà sull’Italia per diversi giorni dove il contesto meteo-climatico diverrà via via sempre più di stampo autunnale, ma anche freddo visto ce proprio sull’Italia si appresta ad affluire una massa d’aria più fredda da Nord. E Il raffreddamento sarà importante, visto anche il clima molto più mite a cui siamo stati abituati nelle ultime settimane.