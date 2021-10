Occhiuto “Giunta? me ne occuperò settimana prossima. Prima la sanità”

CATANZARO – I nuovi contagi restano ancora sotto quota 100 con 90 nuovi positivi a fronte di decisivo aumento di tamponi rispetto a ieri: sono +3.068 i test processati, sia antigenici che molecolari. Una la vittima accertata a Catanzaro. Diminuiscono ancora i ricoveri nei reparti ordinari degli ospedali calabresi (-3) portando gli ospedalizzati a 129. Stabili le terapie intensive con un numero di pazienti invariato (14). Il tasso di positività scende ulteriormente e si attesta al 2,93% .

La provincia di Reggio Calabria conta +27 nuovi contagi seguita da Catanzaro +22. Segue la provincia di Vibo Valentia con +17 nuovi casi. Si mantengono bassi i contagi a Crotone +12 e Cosenza +8. Sono 4 i positivi accertati nella categoria Altra Regione o Stato Estero.

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.206.101. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 84.287. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: CASI ATTIVI 142 (12 in reparto, 3 in terapia intensiva, 127 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.285 (11.129 guariti, 156 deceduti);

Cosenza: CASI ATTIVI 1.335 (33 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1299 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.092 (25.448 guariti, 644 deceduti);

Crotone: CASI ATTIVI 206 (13 in reparto, 0 in terapia intensiva, 193 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.946 (7.832 guariti, 114 deceduti);

Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1.148 (65 in reparto, 7 in terapia intensiva, 1.076 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 28.470 (28.076 guariti, 394 deceduti);

Vibo Valentia: CASI ATTIVI 115 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 111 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.275 (6.176 guariti, 99 deceduti).

Comunicazioni Asp

L’Asp di Cosenza comunica ” 6 nuovi casi; il numero totale dei casi è incrementato di 10 unità e non di 6 in quanto tra i residenti in Regione si aggiungono 4 casi di reinfezione, già guariti, e di cui si è avuta notizia oggi.

L’Asp di Crotone comunica 14 nuovi positivi di cui un migrante. Inoltre, nel computo dei soggetti della provincia è stato trasferito nel setting fuori regione un soggetto guarito.