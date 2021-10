COSENZA – Nonostante lo spoglio elettorale sia iniziato da qualche ora si delineano chiari i primi dati delle elezioni regionali in Calabria che posizionano il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto in cima alle preferenze dei calabresi. “Abbiamo vinto bene. Sono felice di essere stato eletto presidente della Regione Calabria. Lavorerò subito sulla sanità”, sono state le prime parole del candidato di centrodestra.

Berlusconi “orgoglioso di te”

“Ciao Roberto, complimenti vivissimi, siamo tutti orgogliosi di te che hai condotto una campagna seria ma convincente e fatto si che gli elettori della tua regione tornassero a considerare come cosa importante, l’esperienza , la competenza, la serietà. dobbiamo andare avanti sempre secondo quella che è la nostra natura di persone serie, composte, parlando delle soluzioni che si possono dare ai problemi senza fare quelle tirate polemiche che purtroppo nella politica di queste stagioni sentiamo spesso fare a tutti gli altri”. Lo ha detto Silvio Berlusconi in una telefonata con il neo presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Tajani “Occhiuto, scelta vincente di Berlusconi”

“La scelta di Roberto Occhiuto quale candidato alla presidenza della Regione Calabria da parte di Silvio Berlusconi si é rivelata vincente. E la Calabria ha fatto un regalo al nostro leader, che sta per tornare in campo. Forza Italia é il primo partito in assoluto della Calabria”. Lo ha detto a Gizzeria Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

Ronzulli (FI) “vince squadra unita”

“Con il successo di Roberto Occhiuto vincono Forza Italia, il centrodestra e la Calabria, ma soprattutto vince una squadra capace e determinata che ha lavorato duramente per raggiungere questo traguardo. Viene premiato il lavoro di un gruppo infaticabile che, a partire dal coordinatore regionale Giuseppe Mangialavori, si è speso con passione per mesi, senza fermarsi mai. Era importante non solo vincere, ma farlo di misura per avere un’investitura importante. Così è stato e adesso, con Roberto Occhiuto e il nostro buongoverno alla guida della Regione, si darà continuità a quell’opera di rinascita della Calabria faticosamente avviata quasi due anni fa da Jole Santelli. Complimenti al nuovo governatore della Calabria che ha guidato la squadra verso questo straordinario successo e un grande in bocca al lupo per il prestigioso e gravoso incarico che i calabresi gli hanno affidato”. Così la vicecapogruppo al Senato e responsabile FI per i rapporti con gli alleati, Licia Ronzulli.

Spirlì “Serve essere più pop e meno palazzo”

“La prima cosa da fare sarà seguire i calabresi, diventare sempre più pop e molto meno di palazzo”. Così il presidente facente funzioni della Giunta regionale, Nino Spirlì, della Lega, commenta i primi dati sulle Regionali in Calabria che lasciano intravvedere un ampio successo del centrodestra. “Penso – ha aggiunto Spirlì – di averlo fatto in questo periodo anche con una genuinità che è servita molto ai calabresi, bisogna diventare sempre più pop e meno palazzo, perché è il il palazzo che ha allontanato i calabresi dalla politica”.

Mangialavori (FI) “gioia per consenso a Occhiuto”

“I primi dati sul consenso per Roberto Occhiuto ci riempiono di gioia, la cittadinanza ci ha voluto premiare per aver parlato di problemi senza perdere tempo nel litigare con gli altri”. Lo ha detto il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, incontrando i giornalisti a Gizzeria (Catanzaro) nel quartier generale del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. “Da domani – ha aggiunto Mangialavori – inizia un lavoro serio, siamo consapevoli del peso che abbiamo sulle spalle e vogliosi di fare il bene dei calabresi. La convinzione della vittoria l’abbiamo avuta dal primo momento, siamo sempre stati uniti come coalizione, a parte qualche polemicuccia non c’è mai stata una discussione su nulla, ci siamo concentrati sulla necessità di portare avanti il lavoro ben avviato da Jole Santelli. Siamo andati avanti come un treno e – ha concluso il coordinatore regionale di Forza Italia – oggi vediamo i risultati”.

Gelmini “vittoria straordinaria di Occhiuto”

“Che vittoria straordinaria Roberto Occhiuto! So che farai un ottimo lavoro. Per la Calabria, per i calabresi. Ti aspetto a Roma, in Conferenza Stato-Regioni, per lavorare insieme”. Lo scrive il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini su Twitter.

Carfagna “risultato straordinario di Forza Italia”

“Le mie congratulazioni e i miei auguri più affettuosi a Roberto Occhiuto, nuovo governatore della Calabria e protagonista di una vittoria del centrodestra addirittura più netta del previsto. Roberto ha trainato anche uno straordinario risultato di Forza Italia che premia l’impegno e il lavoro di squadra di dirigenti e militanti. Il voto dei calabresi ci restituisce fiducia: gli italiani sanno riconoscere le proposte di buongoverno. Ora al lavoro tutti insieme per costruire un Sud dove sia più facile e conveniente vivere, lavorare, investire, crescere i propri figli”. Lo dichiara Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Magorno “buon lavoro al Presidente”

“Buon lavoro al nuovo Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto che ha vinto queste elezioni con un’importante percentuale di consensi. Roberto Occhiuto, con il suo impegno, seguirà la rotta indicata dalla preziosa esperienza di governo di Jole Santelli. La Calabria è una terra meravigliosa, la speranza di tutti è realizzare un futuro migliore”.