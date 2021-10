Pedofilia in una scuola materna calabrese, insegnante condannato in via definitiva

GIZZERIA (CZ)- Un dato inequivocabile così come era accaduto poco più di un anno e mezzo fa con Jole Santelli. Si va delineando il largo successo del candidato del centrodestra Roberto Occhiuto che già dopo le prime sezioni scrutinate, accompagnato da Tajani ha raccolto l’abbraccio dei suoi sostenitori. Sarà lui il nuovo presidente della Regione Calabria “abbiamo vinto e vinto bene e sono felice di essere stato eletto presidente della Regione Calabria” ha detto Occhiuto dal palco allestito nel suo quartier generale di Gizzeria. “E vinceremo ancora da domani – ha aggiunto Occhiuto – affrontando e risolvendo i problemi che attanagliano la Calabria. Ringrazio Silvio Berlusconi e tutti i parlamentari del mio partito per il risultato che abbiamo ottenuto”.

“Comincerò a occuparmi da subito della sanità – ha aggiunto Occhiuto – chiederò al governo di restituire subito la sanità ai calabresi perché in 12 anni di commissariamento non si sono risolti i problemi. Noi – ha aggiunto Occhiuto – spendiamo ogni anno 300 milioni di mobilità passiva, se a queste somme si aggiungono quelle che le famiglie calabresi spendono per i viaggi della speranza si arriva a un miliardo. E’ inaccettabile. Siccome io mi gioco tutto in questa ambiziosa prospettiva di cambiare la Calabria, voglio occuparmi direttamente delle questioni di governo che riguardano la mia regione. Il governo lo sa già, so – ha poi aggiunto Occhiuto – che avrò il pieno sostegno del mio partito, del quale mi mi onoro di essere un dirigente nazionale. Il governo ci aiuti a fare in modo che questa emergenza nazionale, che è la Calabria, sia guardata con un occhio più propizio. Chiedo per questo all’esecutivo di assisterci e di aiutarci il resto ce lo mettiamo noi in termini di impegno, di voglia, di passione per dimostrare che questa regione merita d essere raccontata diversamente”-

“La ‘ndrangheta ci fa schifo, il Governo ci aiuti a debellarla”

“La Calabria ha molti problemi a cominciare dalla ‘ndrangheta che ci fa schifo e alla quale non permetteremo di sporcare il governo del centrodestra. Al Governo nazionale chiedo di aiutaci soprattutto per debellare questo cancro che avvolge la nostra terra. Abbiamo tenuto l’asticella altissima anche nella fase di compilazione delle liste mandando gli elenchi alla Commissione antimafia per un vaglio preventivo delle candidature e siamo stati gli unici farlo” ha detto ancora Roberto Occhiuto, neo presidente della Regione Calabria.