Controlli dei carabinieri, denunciata per occupazione di un alloggio popolare

TAURIANOVA (RC) – I carabinieri negli ultimi giorni, nell’ambito di servizi predisposti volti alla prevenzione e repressione dei reati predatori, in materia di armi e droga e per garantire il rispetto della normativa anti Covid- 19, hanno controllato 741 persone e 311 mezzi. Eseguite inoltre diverse perquisizioni, elevate 6 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, 4 i soggetti denunciati per varie condotte illecite e 2 i soggetti segnalati alla Prefettura di Reggio per possesso di sostanze stupefacenti.

In particolare è stato denunciato un 21enne di Polistena per guida in stato di ebrezza, provvedendo all’immediato ritiro della patente di guida e alla contestuale decurtazione di 20 punti dalla patente. Denunciato, inoltre, dai militari dell’Arma un 28enne per detenzione di stupefacenti, che ad esito di perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 7 grammi di marijuana, sottoposta a sequestro. Sempre a Taurianova, i militari della locale Stazione, hanno denunciato una donna 44enne, poiché accertato che la stessa avesse abusivamente occupato e senza alcun titolo, un alloggio edile popolare di fatto assegnato ad altro suo familiare non convivente.

A Cittanova, invece, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, i carabinieri hanno denunciato un 22enne, per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un coltello a serramanico avente 6 cm. di lama. Segnalati, inoltre, 2 soggetti all’Autorità Prefettizia, in quanto, dopo essere stati sottoposti a perquisizione veicolare, sono stati trovati in possesso di 5,48 e 1.3 gr. di marijuana, detenuta per uso personale. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo.