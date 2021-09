A Roccella un nuovo sbarco di migranti, anche 5 donne 13 minori

CATANZARO – Un incidente stradale si è verificato stamattina sulla SS 106 Var/A direzione Taranto, nella galleria Bellino prima della rampa di uscita dalla superstrada. Coinvolta una sola vettura, una Renault Kangoo, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo impattando contro le barriere di delimitazione della carreggiata all’interno della galleria ribaltandosi infine sulla sede stradale.

A bordo solo il conducente che è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e poi trasportato in ospedale. Oltre ai vigili del fuoco sul posto anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza e l’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.