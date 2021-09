Stavano per scaricare da un camion rifiuti edibili sul greto di un torrente. Denunciati

COSENZA – L’epidemia di coronavirus continua a mostrare evidenti segni di miglioramento anche in Calabria, dove oggi sono poco meno di 100 i nuovi contagi registrati, e con un numero di tamponi tornato a salire dopo il calo di ieri. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati processati +3.699 test, che portano ad una netta discesa del tasso di positività che si attesta al 2,62%. Unica nota negativa arriva dai ricoveri, visto che anche oggi risalgono i posti letto occupati in area medica mentre restano invariati nelle unità di terapia intensiva. Stabile il numero delle vittime: anche oggi si contano 2 decessi.

Sono +97 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +107), compresi 11 migranti e un positivo residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +31 contagi, Catanzaro +8, Crotone +12, Vibo Valentia +5, Reggio Calabria +29, altra Regione o Stati esteri +12. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 83.475 casi totali da inizio pandemia.

Due vittime, sempre in calo i casi attivi

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende ancora il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono in totale 3.854, con una diminuzione di 123 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale complessivamente a 78.221 con un incremento di 218 persone nelle ultime 24 ore. Sono due le vittime accertate da ieri (una rispettivamente a Cosenza e a Crotone) che portano numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.400.

Ancora in aumento i ricoveri

Cresce ancora il numero dei posti letto occupati in area medica (otto ricoveri e una dimissione) mentre resta invariato nelle terapie intensive. Sono complessivamente 179 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 166 si trovano nei reparti di malattie infettive (+7) e 13 in terapia intensiva (+0). Infine sono 3.675 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 130 persone rispetto a ieri. Di queste, 328 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 200 (20 in reparto, 3 in terapia intensiva, 177 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.163 (11.011 guariti, 152 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1.392 (37 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1352 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.786 (25.147 guariti, 639 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 282 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 271 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.754 (7.640 guariti, 114 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1566 (90 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.471 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.753 (27.364 guariti, 389 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 82 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.244 (6.146 guariti, 98 deceduti)