COSENZA – Giuseppe Conte ritorna in Calabria per chiudere la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 3 e 4 ottobre. Dopo essere stato accolto da un bagno di folla anche a Cosenza il presidente del Movimento 5 Stelle tornerà giovedì 3o settembre per sostenere, ancora una volta, i candidati consiglieri pentastellati e la candidata presidente per la coalizione di centrosinistra Amalia Bruni “a riprova dell’attenzione che ha nei riguardi della nostra regione”, scrivono sulla pagina social del Movimento 5 Stelle Calabria che sottolinea: “a 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗵𝗲𝗿𝗲𝗺𝗼 𝗼𝗿𝗮 𝗲 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼”.

“Nel momento più importante della storia del regionalismo calabrese l’ex premier ci mette la faccia non sottraendosi alla sfida. Lo ringraziamo per il grande impegno profuso in queste settimane. Il suo ritorno non era scontato anche alla luce dei tantissimi incontri con i cittadini da Torino a Roma, passando per Napoli. Ha posto la Calabria in cima alla sua agenda e continuerà ad essere così anche dopo il 3 e 4 ottobre. – proseguono i pentastellati – I calabresi, di contro, sappiano fare buon uso della matita, decidano una volta per tutte da che parte stare.

L’appello dei pentastellati al “non disperdere il voto”

“Il quadro è ormai chiaro: la scelta sarà a due, tra la coalizione di centrosinistra guidata da Amalia Bruni e il malgoverno della destra – continua il M5S Calabria. – Va da sé che sarà importante non disperdere i voti destinandoli a formazioni elettorali fuori dai giochi che non hanno nessuna possibilità di incidere sull’esito delle elezioni, se non favorendo la peggiore destra di sempre.

Fondamentale, poi, sarà convincere gli astenuti ad andare a votare, ricordiamo che nella scorsa tornata – quella che consegnò alla Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia la nostra regione – meno della metà degli aventi diritto al voto si recò alle urne (il 44%). L’astensione è un favore che si fa ai peggiori apparati di potere e, non di rado, alle organizzazioni criminali.