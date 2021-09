Violento scontro tra un camion e un’auto, morta una donna di 40 anni

COSENZA – Restano praticamente invariati i nuovi coronavirus in Calabria, anche se con un numero un leggera diminuzione di tamponi processati, come accade oramai di consuetudine la domenica. Tra molecolari e antigenici nelle ultime 24 ore sono stati effettuati +2.193 test, che portano ad un aumento del tasso di positività che risale al 4,88%. Dopo cinque giorni di costante e continua diminuzione, risalgono lievemente i ricoveri in area medica e nelle unità di terapia intensiva. Scende invece il numero delle vittime: oggi si contano 2 decessi. Sono +107 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +106), compresi 17 positivi residenti fuori regione e comunicato dall’Asp di Reggio Calabria. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +2 contagi, Catanzaro +6, Crotone +17, Vibo Valentia +1, Reggio Calabria +64, altra Regione o Stati esteri +17. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 83.032 casi totali da inizio pandemia.

Due vittime, casi attivi sotto quota 4mila

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a diminuire il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi scendono sotto quota 4mila: sono complessivamente 3.977, con una diminuzione di 81 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 78.003 con un incremento di 186 persone nelle ultime 24 ore. Sono due le vittime accertate da ieri (una rispettivamente a Vibo Valentia e a Reggio Calabria) che portano numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.398.

Lievissimo aumento dei ricoveri

In leggero rialzo i posti letto occupati in area medica (quattro ricoveri e due dimissioni) e di un’unità anche nelle terapie intensive. Sono complessivamente 172 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 159 si trovano nei reparti di malattie infettive (+2) e 13 in terapia intensiva (+1). Infine sono 3.805 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 84 persone rispetto a ieri. Di queste, 320 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 225 (17 in reparto, 4 in terapia intensiva, 204 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11130 (10978 guariti, 152 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1425 (36 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1387 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25722 (25084 guariti, 638 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 307 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 298 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7717 (7604 guariti, 113 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1612 (88 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1519 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27678 (27289 guariti, 389 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 83 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 77 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6238 (6140 guariti, 98 deceduti)