Salvatore Borsellino ai calabresi: “o si vota de Magistris o la ‘ndrangheta”

CATANZARO – “O si vota Luigi de Magistris o la ‘ndrangheta, perché nelle altre liste c’è di tutto. Ci sono ‘ndranghetisti, ci sono ex ‘ndranghetisti e c’è gente che favorisce la ‘ndrangheta. Quindi questa è l’alternativa: o Luigi de Magistris o la ‘ndrangheta”. Così Salvatore Borsellino, fratello del magistrato ucciso da Cosa Nostra – è detto in un comunicato diffuso dallo staff di Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria – intervenendo in collegamento web a Petilia Policastro, durante un comizio pubblico insieme a Marisa Garofalo, sorella di Lea, vittima innocente dei clan, candidata nelle liste di de Magistris.

“Rimpiango di non essere giovane per poter lottare insieme a Luigi de Magistris – ha aggiunto Salvatore Borsellino – perché Luigi è una persona che sa sognare e sa anche realizzare i suoi sogni. Se fosse stato candidato governatore della Sicilia, io che ho la residenza a Milano da 50 anni, avrei chiesto la residenza a Palermo e sarei andato a piedi per sostenerlo. Io ho sostenuto Luigi già quando a Catanzaro era pubblico ministero, quando lo hanno ucciso non con le bombe, come hanno ucciso mio fratello, ma con le carte bollate. Lo hanno ucciso come pm ma, grazie a Dio, Luigi ha saputo trovare di nuovo il modo di lottare, di potere fare quello che non gli hanno permesso di fare da pm”.

Anche Marisa Garofalo a sostegno di de Magistris

Nel corso dell’iniziativa, cui ha partecipato in collegamento video la deputata Piera Aiello, ex testimone di giustizia, “forti sono state anche – si aggiunge nel comunicato – le parole di Marisa Garofalo, che ha ricordato la sorella Lea che, da sola, ha detto, ha sconfitto un intero clan. E ha manifestato con forza il suo impegno”. “Ogni volta che vado nelle scuole a raccontare la storia di Lea – ha detto Marisa Garofalo – me ne vado carica perché vedo che i ragazzi amano ascoltare. Dobbiamo partire dai giovani e dai bambini e insegnare ai nostri figli che ognuno di noi deve sconfiggere la cultura mafiosa”.

“Ringrazio di cuore Salvatore Borsellino, Marisa Garofalo e Piera Aiello – ha detto de Magistris – per il loro sostegno chiaro e senza mezzi termini alla mia candidatura a presidente della Regione Calabria e a tutta la coalizione civica che guido. Arriveremo alla Cittadella regionale, apriremo porte e finestre, faremo uscire il puzzo del compromesso morale e faremo entrare il fresco profumo di libertà”.