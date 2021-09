Firmato un protocollo contro il caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori stranieri

COSENZA – Per il terzo giorno consecutivo si assiste ad una diminuzione dei nuovi contagi da coronavirus in Calabria, dove si registrano da ieri una trentina di contagi in meno. In lieve calo il numero di tamponi processati. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +3.407 test, che portano ad un ulteriore diminuzione del tasso di positività che scende al 4,20%. Altro dato positivo è la nuova decisa diminuzione dei ricoveri in area medica mentre scende di un’unità anche il dato delle terapie intensive. Risale invece il numero delle vittime: oggi si contano 4 decessi. Sono +143 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +178). I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +39 contagi, Catanzaro +17, Crotone +15, Vibo Valentia +9, Reggio Calabria +63, altra Regione o Stati esteri +0. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 83.032 casi totali da inizio pandemia.

Quattro vittime, una a Cosenza. Casi attivi in netto calo

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, si conferma il trend in diminuzione nel numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 4.185, con una diminuzione di 158 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 77.458 con un incremento di 297 persone nelle ultime 24 ore. Sono quattro le vittime accertate da ieri (una rispettivamente a Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria) che porta numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.389.

Decisa diminuzione dei ricoveri

Per il terzo giorno consecutivo si registra una marcata diminuzione dei posti letto occupati in area medica (un nuovo ricovero e undici dimissioni) mentre scende di una sola unità il numero delle terapie intensive. Sono complessivamente 171 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 158 si trovano nei reparti di malattie infettive (-10) e 13 in terapia intensiva (-1). Infine sono 4.014 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 147 persone rispetto a ieri. Di queste, 340 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 257 (15 in reparto, 4 in terapia intensiva, 238 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11085 (10935 guariti, 150 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1423 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1377 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25605 (24971 guariti, 634 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 338 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 330 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7653 (7540 guariti, 113 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1726 (82 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1640 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27416 (27029 guariti, 387 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 95 (6 in reparto, 0 in terapia intensiva, 89 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6211 (6114 guariti, 97 deceduti)