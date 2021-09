Aggrediti a bastonate al centro ippico, morto anche il secondo ferito

COSENZA – Risalgono leggermente i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, con una sessantina di nuovi positivi in più rispetto a ieri, mentre il numero di tamponi processati praticamente invariato. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +3.806 test, che portano ad un aumento del tasso di positività che sale al 5,16%. Dopo diversi giorni con numeri in costante incremento, invece, scendono i ricoveri in area medica mentre sale di un’unità nelle terapie intensive. Sale, di poco, anche il numero delle vittime: oggi si contano 4 decessi Sono +200 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +128) compresi 10 migranti e 5 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +51 contagi, Catanzaro +13, Crotone +35, Vibo Valentia +2, Reggio Calabria +84, altra Regione o Stati esteri +15. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 82.711 casi totali da inizio pandemia.

Quattro, casi attivi ancora in calo

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, scende ancora il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 4.378, con una diminuzione di 89 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 76.950con un incremento di 285 persone nelle ultime 24 ore. Quattro le vittime accertate da ieri (tre a Reggio Calabria e una a Crotone) che porta numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.383.

Lieve calo dei ricoveri in area medica

Scendono i posti letto occupati in area medica (due ricoveri e otto dimissione) mentre sale di un’unità il numero delle terapie intensive. Sono complessivamente 186 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 172 si trovano nei reparti di malattie infettive (-6) e 14 in terapia intensiva (+1). Infine sono 4.192 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 84 persone rispetto a ieri. Di queste, 354 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 248 (16 in reparto, 5 in terapia intensiva, 227 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.058 (10.908 guariti, 150 deceduti).

Cosenza

CASI ATTIVI 1.478 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.429 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.456 (24.824 guariti, 632 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 387 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 376 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.571 (7.459 guariti, 112 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.796 (89 in reparto, 4 in terapia intensiva, 1.703 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.205 (26.820 guariti, 385 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 110 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 103 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.181 (6.085 guariti, 96 deceduti)