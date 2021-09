“Rinascita Scott 2”: Pd chiede dimissioni del presidente della Provincia di Vibo

COSENZA – Praticamente invariati nelle ultime 24 ore i nuovi contagi da coronavirus in Calabria, con un numero di tamponi processati che torna a salire rispetto a ieri. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +3.806 test, che porta ad una nuova diminuzione del tasso di positività che scende al 3,36%. Ancora in lieve aumento, invece, i ricoveri in area medica mentre scende di due unità nelle terapie intensive. Anche oggi si contano 3 vittime. Sono +128 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +127) compresi 7 migranti e 6 persone residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza +12 contagi, Catanzaro +29, Crotone +40, Vibo Valentia +7, Reggio Calabria +27, altra Regione o Stati esteri +13. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 82.383 casi totali da inizio pandemia.

Tre vittime, casi attivi in diminuzione

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, continua a scendere il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 4.467, con una diminuzione di 166 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 76.665 con un incremento di 291 persone nelle ultime 24 ore. Tre le vittime accertate da ieri (due a Reggio Calabria e una a Crotone) che porta numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.379.

Ancora in aumento i ricoveri nei reparti covid

Continuano a salire i posti letto occupati in area medica (sette ricoveri e tre dimissione) mentre scende di due unità il numero delle terapie intensive. Sono complessivamente 191 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 178 si trovano nei reparti di malattie infettive (+4) e 13 in terapia intensiva (-2). Infine sono 4.276 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 168 persone rispetto a ieri. Di queste, 339 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

ASI ATTIVI 244 (22 in reparto, 5 in terapia intensiva, 217 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.049 (10.899 guariti, 150 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1.479 (42 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.432 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.404 (24.772 guariti, 632 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 430 (11 in reparto, 0 in terapia intensiva, 419 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7.493 (7.382 guariti, 111 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.853 (90 in reparto, 3 in terapia intensiva, 1.760 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 27.064 (26.682 guariti, 382 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 116 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 109 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.173 (6.077 guariti, 96 deceduti)