La Calabria accoglie Mattarella "la ripartenza della scuola è la ripartenza dell'Italia" - QuiCosenza.it

PIZZO CALABRO (VV) – La cittadina di Pizzo Calabro ha dato virtualmente il via al nuovo anno scolastico in Italia con l’evento ‘Tutti a Scuola’, l’annuale cerimonia alla quale hanno partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Ministro dell’istruzione Bianchi che hanno scelto la Calabria e l’Istituto Omnicomprensivo della città del tirreno vibonese per inaugurare il nuovo anno. La manifestazione “Tutti a scuola” si è svolta all’interno del perimetro dell’istituto, uno dei più antichi del Paese, in un palco allestito davanti al mare Tirreno nella splendida cornice della Costa degli Dei. Nato come scuola nautica nel 1874, l’Istituto tecnico nautico di Pizzo, che attualmente conta circa 500 allievi, ha acquisito nel 1959 la denominazione di istituto tecnico nautico. In oltre sessant’anni di attività ha sfornato professionalità di primo piano del settore. Qui si sono diplomate nel 1964 le prime due donne macchiniste di nave in Italia

Mattarella “ripartenza dopo tante sofferenze”

“Oggi è un giorno speciale, di speranza e di impegno per l’intero Paese. Quest’anno a essere speciale è l’anno che comincia. Voi tornate tutti in aula. Dopo le tante sofferenze la ripartenza delle scuole è il segno più evidente della ripartenza dell’Italia” ha detto il presidente Sergio Mattarella da Pizzo Calabro per la cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico. Con le scuole ripartono si riallacciano i fili che si erano interrotti – ha detto il Capo dello Stato -, anzitutto lo studio, ma anche le relazioni e le amicizie, e questo trasmette energia a tutta la nostra comunità Nazionale. La scuola è ossigeno della società, il suo funzionamento è specchio di quello del Paese, abbiamo una scuola di valore, grazie agli insegnanti, al personale, agli studenti, sappiamo che ci sono aspetti che vanno migliorati, soffriamo ritardi antichi, inefficienza, diseguaglianze, non mancano le capacità per superarle” ha detto ancora il Presidente della Repubblica che ha parlato anche de vaccini “c‘è stata una importante adesione dei giovani alla campagna vaccinale, non di rado in famiglia sono stati proprio i giovani a rompere gli indugi e a fare il vaccino anche quando i genitori tentennavano, i ragazzi volevano tornare con gli amici. Ora grazie alle vaccinazioni la chiusura delle scuole non deve più accadere. L’abbandono e il disimpegno dei ragazzi è stato contenuto dagli insegnati con la generosa collaborazione dei compagni di classe. L’espressione di questa solidarietà costituisce un patrimonio prezioso”.

“La Scuola sappia valorizzare le eccellenze”

“La scuola deve saper curare le eccellenze, che tanto possono dare alla società, ma per farle sorgere serve aprire a tutti l’accesso alla cultura, per far emergere talenti che altrimenti sarebbero inespressi. E’ scritto nella nostra Costituzione. La cultura, la responsabilità, la conoscenza e il metodo sono le risorse di cui voi giovani avete bisogno per essere protagonisti ha detto ancora Mattarella che ha aggiunto “nelle scuola che riparte bisogna dare continuità alla formazione digitale, la società ha bisogno di crescere nelle conoscenze digitali, l’intera società, non solo alcuni ambiti ristretti. In alcuni territori la rete non arriva o arriva male, con le risorse dell’Ue” è possibile “correggere questa inaccettabile” situazione”.

La scuola è l’investimento più utile e proficuo

“Vi sono state assunzioni, aule adeguate e le istituzioni a diversi livello hanno collaborato per la riapertura delle scuole. Serve una prospettiva strategica con il Pnrr per avere una scuola più moderna. Questo è l’investimento più intelligente e proficuo. La scuola è assolutamente centrale. Servono impegni concreti, progetti adeguati, assunzioni di responsabilità” ha detto ancora il presidente Sergio Mattarella che ha concluso dicendo che “la pandemia ha reso più evidenti diseguaglianze, ha creato nuove povertà e ha ridotto opportunità. I giovani, i ragazzi e i bambini hanno pagato un prezzo molto alto, non lo dimenticheremo, come non dobbiamo dimenticare le risposte positive. Il mondo della scuola è stato un esempio di solidarietà”.

All’evento, che è stato trasmesso in diretta su Rai 1, hanno partecipato studenti di diverse scuole italiane selezionate per avere realizzato i migliori percorsi didattici sui temi della legalità e della cittadinanza. Sono presenti anche alcuni campioni olimpici e paralimpici come il trionfatore ai 100 metri e nella staffetta 4×100 di Tokyo Marcel Jacobs, Vincenza Petrilli, Stefano Raimondi, Giulia Terzi e il calciatore Leonardo Spinazzola, campione d’Europa a Londra, accompagnati dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal presidente del Comitato paralimpico Luca Pancalli. Ci sarà anche spazio per la musica e lo spettacolo.

Bianchi “apriamo anno scolastico in presenza con emozione”

“E’ con molta gioia ed emozione che apriamo il nuovo anno scolastico, tutti a scuola, tutti in presenza. Questo non è il risultato di una routine, è il risultato del lavoro silenzioso che per mesi il mondo della scuola ha fatto; la scuola non ha mai chiuso, anche nei momenti più bui aveva la porta aperta, nella scuola lavorano un milione e mezzo di persone, che hanno permesso a 10 milioni di bambini, giovani e adulti di trovare la loro comunità di vita”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante la cerimonia. Il ministro dell’istruzione ha visitato in mattinata il plesso dell’Istituto tecnico nautico di Pizzo, la scuola scelta per ospitare oggi pomeriggio la cerimonia di apertura dell’anno scolastico alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il ministro, nel corso della visita, ha espresso apprezzamento per l‘attività didattica svolta, ringraziando tutti per l’impegno dimostrato in questa circostanza. Dalla mattina l’atmosfera che si respira nelle stanze del Nautico, tra aule e strumenti didattici propri della tradizione marinara della cittadina del Tirreno calabrese, è di attesa e di grande partecipazione a tutti i livelli. “Samo orgogliosi – ha dichiarato il dirigente scolastico Francesco Vinci – della scelta che è stata fatta con la nostra scuola. Mi auguro che tutti i calabresi colgano l’importanza di anni di lavoro che abbiamo portato avanti. Un lavoro che è stato valutato positivamente ed è stato ritenuto meritevole”.

Scuola generosa: 94% personale vaccinato,75% studenti

La scuola è composta da “una comunità generosa: ha risposto prima di tutti e più di tutti all’invito a vaccinarsi: il 94% del personale è vaccinato e il 75% dei ragazzi più grandi sono vaccinati. Ed è una comunità presente: abbiamo tentato di tenere sempre il collegamento con i ragazzi, 1 milione e 100 mila ragazzi a giugno hanno fatto gli esami in presenza. Sono state 7100 su 8000 le scuole che hanno aderito al Piano estate e sono state recuperate un milione di ore di attività didattica e di sport; la scuola è una comunità generosa, resistente e innovatrice” ha detto ancora il ministro dell’Istruzione.