Donna in crisi respiratoria, il figlio di 5 anni chiama i carabinieri “mia madre sta male”

COSENZA – In discesa i nuovi contagi da coronavirus in Calabria ma con un numero di tamponi processati in diminuzione come accade di domenica. Tra molecolari e antigenici sono stati effettuati +2.674 test, con un tasso di positività che scende al 4,75%. Di contro si registra un nuovo aumento dei ricoveri in area medica mentre scende di un’unità nelle terapie intensive. Anche oggi si contano 2 vittime tutte a Cosenza ma in totale sono 3 in Calabria. Sono +127 i nuovi positivi accertati oggi in tutta la Calabria dal dipartimento salute della Regione (ieri erano +198) compresi 9 migranti sbarcati a Roccella Jonica il 12 settembre (si trovano in isolamento presso covid hotel di Caraffa) e due persona residenti fuori regione. I casi confermati di oggi sono così suddivisi: Cosenza -1 contagi dopo un riconteggio, Catanzaro +16, Crotone +34, Vibo Valentia +0, Reggio Calabria +67, altra Regione o Stati esteri +11. Nella nostra regione, con i nuovi positivi riscontrati oggi si raggiungono gli 82.383 casi totali da inizio pandemia.

Ancora due vittime a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, torna a scendere il numero di persone attualmente positive al covid in tutta la Calabria: i casi attivi sono 4.633, con una diminuzione di 51 persone rispetto a ieri. Il numero dei guariti sale in totale a 76.374 con un incremento di 175 persone nelle ultime 24 ore. Tre le vittime accertate da ieri (due a Cosenza una a Reggio Calabria) che porta numero complessivo dei morti da inizio pandemia a 1.376.

Crescono i ricoveri nei reparti covid

Tornano a salire i posti letto occupati in area medica (sette ricoveri e nessuna dimissione) mentre scende di un’unità il numero delle terapie intensive. Sono complessivamente 189 le persone ricoverate nei nosocomi calabresi. Di queste, 174 si trovano nei reparti di malattie infettive (+7) e 15 in terapia intensiva (-1). Infine sono 4.444 le persone in isolamento domiciliare, con una diminuzione di 57 persone rispetto a ieri. Di queste, 341 sono persone residenti fuori regione o in altri Stati esteri.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro

CASI ATTIVI 242 (23 in reparto, 5 in terapia intensiva, 214 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 11.022 (10.872 guariti, 150 deceduti)

Cosenza

CASI ATTIVI 1.565 (44 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1516 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 25.306 (24.674 guariti, 632 deceduti)

Crotone

CASI ATTIVI 440 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 431 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 7443 (7333 guariti, 110 deceduti)

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 1.917 (86 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1.826 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 26.973 (26.593 guariti, 380 deceduti)

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 123 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 116 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6.159 (6.063 guariti, 96 deceduti)