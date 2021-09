Salvini “a Cosenza sedie vuote per Letta e il Pd, altro che sondaggi”

COSENZA – “Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta e il Pd a Cosenza. Non spingete! Nello stesso momento, centinaia di persone insieme a me a Bovolone (Verona). Ecco il sondaggio vero”. Non si è fatta attendere la risposta del leader leader leghista Matteo Salvini alle stoccate del segretario del Pd Enrico Letta, arrivato oggi a Cosenza per sostenere la candidatura di Amalia Bruni alla regione e di Franz Caruso al comune di Cosenza. Salvini, con un messaggio sui social ha postato due foto, a confronto, di parecchie sedie vuote che sarebbero quelle dei partecipanti dell’incontro organizzato oggi dal Pd a Cosenza e delle persone in piedi a Bovolone, in provincia di Verona, per un’iniziativa promossa oggi dalla Lega.

Letta questa mattina aveva lanciato una nuova bordata a Salvini “insegue la Meloni, si mette all’opposizione di fatto, il governo non lo segue e fa bene a non seguirlo con le scelte giuste che sta facendo sul green pass, che noi sosteniamo con determinazione. La Lega stessa non segue Salvini e credo che questo sia utile e importante per tutti noi. Il nostro lavoro di costruzione alternativa alle destre è l’unico che può dare un risultato vero”.